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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:08
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        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında U.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 82 fişek uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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