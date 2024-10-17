Tekirdağ'da evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı

Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 82 fişek uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında U.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

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