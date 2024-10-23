Tekirdağ'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor

Trafik yönünden 1096 araç ve motosiklet sorgusu yapıldı. Denetimlerde 30 araç ve sürücüysüne idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Son bir ayda 1654 personel ve 247 ekibin görevlendirilmesiyle, 4 planlı, 17 şok ve 24 Narko Alan uygulaması yapıldı.

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