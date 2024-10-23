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        Tekirdağ'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, üniversite, okul ve öğrenci yurtları çevresinde uygulama yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:16
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        Tekirdağ'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, üniversite, okul ve öğrenci yurtları çevresinde uygulama yapılıyor.

        Son bir ayda 1654 personel ve 247 ekibin görevlendirilmesiyle, 4 planlı, 17 şok ve 24 Narko Alan uygulaması yapıldı.

        Uygulamalarda, 11 bin 829 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Polis ekiplerince aranan 16 zanlı yakalandı, 7 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası verildi.

        Trafik yönünden 1096 araç ve motosiklet sorgusu yapıldı. Denetimlerde 30 araç ve sürücüysüne idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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