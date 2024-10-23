Tekirdağ'da okul çevrelerinde denetimler sürüyor
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, üniversite, okul ve öğrenci yurtları çevresinde uygulama yapılıyor.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, üniversite, okul ve öğrenci yurtları çevresinde uygulama yapılıyor.
Son bir ayda 1654 personel ve 247 ekibin görevlendirilmesiyle, 4 planlı, 17 şok ve 24 Narko Alan uygulaması yapıldı.
Uygulamalarda, 11 bin 829 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Polis ekiplerince aranan 16 zanlı yakalandı, 7 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası verildi.
Trafik yönünden 1096 araç ve motosiklet sorgusu yapıldı. Denetimlerde 30 araç ve sürücüysüne idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.
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