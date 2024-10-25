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        Tekirdağ'da "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Atatürk ve Sanat" sergisi açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Atatürk ve Sanat" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:48
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        Tekirdağ'da "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Atatürk ve Sanat" sergisi açıldı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Atatürk ve Sanat" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi NKÜ Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, sergi açılışında yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı vizyonuna gençlerin sahip çıktığını belirterek, sergide emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

        Sergi koordinatörü ve Resim Bölüm Başkanı Prof. Dalila Özbay da Atatürk'ün resim, heykel, müzik, sahne sanatları, mimarlık gibi bütün sanat dallarıyla ilgilendiğini, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra sanatçılara tutulacak yolu da gösterdiğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından açılan sergi katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

        Açılışa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Sergi, 15 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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