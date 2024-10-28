Tekirdağ'da "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı sergi açıldı

Daha sonra Vali Yıldırım ve katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki sergide, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla coğrafi işaretli Karacakılavuz dokuması, heykel, seramik ve resimden oluşan 101 çalışma yer alıyor.

Tekirdağ'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurslarına katılan kursiyerlerin "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı yaptığı, dokuma, heykel, resim, sepet, çini çalışmaları Tekirdağ'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

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