TCG Alemdar gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Geminin vatandaşların ziyaretine açılmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Kabul, gemiyi tanıma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

TCG Alemdar Gemisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaret edebilmesi için CEYPORT Limanı'na yanaştı.

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