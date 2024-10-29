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        TCG Alemdar gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı

        TCG Alemdar kurtarma gemisi, Tekirdağ'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:53
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        TCG Alemdar gemisi Tekirdağ'da ziyarete açıldı
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        TCG Alemdar kurtarma gemisi, Tekirdağ'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

        TCG Alemdar Gemisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaret edebilmesi için CEYPORT Limanı'na yanaştı.

        Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere askerler eşlik etti. Konukları gezdiren görevli askerler, gemi hakkında bilgi verdi.

        Vatandaşlardan Ali Ozan Kabul, AA muhabirine, ailesiyle birlikte gemiyi görmeye geldiğini söyledi.

        Geminin vatandaşların ziyaretine açılmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Kabul, gemiyi tanıma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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