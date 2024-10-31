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        Tekirdağ'da 105 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir evde 105 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:29 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:29
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        Tekirdağ'da 105 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir evde 105 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri, Ergene ilçesinde bir evde arama yaptı.

        Aramada, 105 litre sahte içki ve kaynatma kazanı ele geçirildi.

        Ev sahibi H.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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