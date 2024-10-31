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        Tekirdağ'da üniversite öğrencilere teröre karşı bilgilendirildi

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:34
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        Tekirdağ'da üniversite öğrencilere teröre karşı bilgilendirildi
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.

        Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemler slayt eşliğinde öğrencilere izletildi.

        Ardından polis memuru Kadir Karakan tarafından terör örgütlerinin öğrenciler ve gençlere yönelik örgütsel faaliyetleri anlatıldı.

        Seminerde, öğrenciler tarafından sorulan sorular yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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