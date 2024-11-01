Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Törene Çorlu Kaymakamı Murat Eren, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, siyasi parti temsilcileri, kamu ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları gösterileri, bando konseri ve müzik dinletisiyle devam eden tören, komando birliklerinin Omurtak Caddesi'nden geçişi ile sona erdi.

Belediye Başkan Vekili Turgay Kumlu'nun yaptığı konuşmanın ardından okullar arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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