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        Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

        Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 21:49 Güncelleme: 01.11.2024 - 21:56
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        Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
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        Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik Şube ve Narkotik Şubesi ekipleri il genelinde 15 noktada denetimde bulundu.

        Suçun önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması, hak ve hürriyetlerin korunması ile yasak olan her türlü silah, uyuşturucu ve patlayıcı maddenin tespit edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan uygulamada 300 personel görev aldı.

        Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

        Yürütülen çalışmalarda 661 araç ile 65 motosiklet kontrol edildi, 1953 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Uygulamalarda, trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen araçlara idari para cezası uygulandı.

        Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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