Tekirdağ'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik Şube ve Narkotik Şubesi ekipleri il genelinde 15 noktada denetimde bulundu.

Suçun önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması, hak ve hürriyetlerin korunması ile yasak olan her türlü silah, uyuşturucu ve patlayıcı maddenin tespit edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan uygulamada 300 personel görev aldı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı.