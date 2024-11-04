Tekirdağ Valisi Soytürk, Şarköy ilçesinde zeytin hasadına katıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde üreticilerin zeytin hasadına katıldı.

İğdebağları Mahallesi'nde düzenlenen hasada katılan Vali Soytürk, üreticilerle birlikte hasat yaptı, çiftçilerden verim hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçede bulunan 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Soytürk, burada zeytinyağı asit ölçümü, sabun, kolonya üretimi ile ilgili aşamalar hakkında yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzenlenen hasat etkinliğine, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Taşan katıldı.