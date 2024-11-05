Tekirdağ'da bir hükümlünün iş yerine av tüfeğiyle ateş açması güvenlik kamerasında
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hükümlünün iş yerine tüfekle ateş açıp zarar vermesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hükümlünün iş yerine tüfekle ateş açıp zarar vermesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Hükümlü O.S. ile Bağlariçi Sokak'ta spor salonu işleten V.T. arasında bir süre önce çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar araya girenlerce ayrıldı.
Sabah saatlerinde ise iş yerine gelen V.T, spor salonuna dışarıdan av tüfeğiyle ateş edilerek zarar verildiği fark edip durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerasında yapılan incelemede saldırganın bir başka suçtan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.S. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan O.S. polis ve adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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