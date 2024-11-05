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        Tekirdağ'da bir hükümlünün iş yerine av tüfeğiyle ateş açması güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hükümlünün iş yerine tüfekle ateş açıp zarar vermesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:48
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        Tekirdağ'da bir hükümlünün iş yerine av tüfeğiyle ateş açması güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hükümlünün iş yerine tüfekle ateş açıp zarar vermesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Hükümlü O.S. ile Bağlariçi Sokak'ta spor salonu işleten V.T. arasında bir süre önce çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar araya girenlerce ayrıldı.

        Sabah saatlerinde ise iş yerine gelen V.T, spor salonuna dışarıdan av tüfeğiyle ateş edilerek zarar verildiği fark edip durumu polise bildirdi.

        Güvenlik kamerasında yapılan incelemede saldırganın bir başka suçtan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.S. olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan O.S. polis ve adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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