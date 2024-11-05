Tekirdağ'da bir hükümlünün iş yerine av tüfeğiyle ateş açması güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasında yapılan incelemede saldırganın bir başka suçtan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.S. olduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde ise iş yerine gelen V.T, spor salonuna dışarıdan av tüfeğiyle ateş edilerek zarar verildiği fark edip durumu polise bildirdi.

Hükümlü O.S. ile Bağlariçi Sokak'ta spor salonu işleten V.T. arasında bir süre önce çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar araya girenlerce ayrıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hükümlünün iş yerine tüfekle ateş açıp zarar vermesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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