Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'a Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi yapılacak

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, gelecek yıl yapımına başlanacak Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesinin kentin yanı sıra yakın illerden gelecek hastalara da hizmet vereceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'a Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, gelecek yıl yapımına başlanacak Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesinin kentin yanı sıra yakın illerden gelecek hastalara da hizmet vereceğini söyledi.

        Yıldırım, hastanede düzenlenen basın toplantısında, üniversite hastanesi olarak vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

        Hastanelerinde Tekirdağ'ın yanı sıra İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir gibi kentlerden çok sayıda hastanın şifa bulduğunu anlatan Yıldırım, "Hastane 430 yatak kapasitesi ve 43 farklı bölümle hizmet vermeye devam ediyor. Normal hizmetlerimizin dışında sağlık turizmi için de gerekli görüşmelerimizi yaptık. Özellikle Balkan ve Avrupa ülkelerinden gelecek hastalara da hizmet vereceğiz." dedi.

        Yıldırım, aylık 50 bin muayene için randevu kanallarına 450 bin ile 500 bin talep geldiğini dile getirdi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Onkoloji Hematoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi'nin yapımına gelecek yıl başlanacağını bildiren Yıldırım, bu hastanenin 95 yatak kapasitesinde olacağını aktardı.

        Hastanenin bölgeye önemli bir hizmet sunacağını vurgulayan Yıldırım, "Modern ve depreme dayanıklı bir tesis olarak inşa edilecek Onkoloji ve Palyatif Bakım Hastanesi, Tekirdağ'a ve Marmara'ya hizmet verecek. Onkoloji hastalarında artış nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşanabiliyor. En kaliteli şekilde sağlık hizmeti sunulacak." diye konuştu.

        Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve başhekim yardımcıları da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bir hükümlünün iş yerine av tüfeğiyle ateş açması güvenlik kame...
        Tekirdağ'da bir hükümlünün iş yerine av tüfeğiyle ateş açması güvenlik kame...
        Husumetlisinin iş yerine tüfekle ateş açtığı anlar kamerada
        Husumetlisinin iş yerine tüfekle ateş açtığı anlar kamerada
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Zirai ilaçlamada bilinçsiz dron kullanımı verimi olumsuz etkiliyor
        Zirai ilaçlamada bilinçsiz dron kullanımı verimi olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları yapıldı
        Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Kupası yelken yarışları yapıldı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı