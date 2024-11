Yelkende 11 Türkiye şampiyonluğu bulunan Kutsal Güneş Kurnaz, başarılarına yenilerini eklemek istiyor

Yelkende 11. Türkiye şampiyonluğunu elde eden milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yelkende çeşitli yaş kategorilerinde dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan milli sporcu Kurnaz, 28 Ekim - 2 Kasım'da İzmir'de Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda Tekirdağ'ı temsil etti. Kurnaz, şampiyonada ILCA 6 gençler kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kürsüde yer alarak 11. Türkiye şampiyonluğunu kazanan Kurnaz, madalyalarına yenilerini eklemek istiyor.

Kurnaz, AA muhabirine her zaman kürsüde yer almak için mücadele ettiğini söyledi.

İzmir'deki yarışların kendisi için çok iyi geçtiğini ifade eden Kurnaz, "Her yarış benim için çok önemli bir tecrübe oluyor. 11. Türkiye şampiyonluğumu elde ettim. Her zaman daha iyi yerlerde olmak, her zaman madalya için çalışıyorum. Her yarışma öncesi heyecanlanıyoruz ama yarışmadaki mücadeleyle heyecanımızı yeniyoruz. Yarışlara hazırlanıp sonunda ödül kazanmak insanı gururlandırıyor. Derecelerime yenileri eklemek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.