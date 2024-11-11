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        Tekirdağ'da Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi

        Süleymanpaşa Belediyesince 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:21
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        Tekirdağ'da Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi
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        Süleymanpaşa Belediyesince 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, "Atatürk'ün Sevdiği Türküler" konseri düzenlendi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Belediye Konservatuarı eğitmen ve öğrencileri, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andıklarını belirtti.

        Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için durmadan çalışmaları gerektiğini ifade eden Nallar, "Atatürk'ün açtığı yolda memlekete hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte memlekete var gücümüzle hizmet edip hayırlı bireyler olmak için uğraşıyoruz. Dünya var olduğu sürece Atamızı anmaya ve onun yolunda ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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