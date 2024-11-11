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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da 7 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:39 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:45
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
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        Tekirdağ'da 7 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

        Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker, poyrazın etkisini kaybetmesiyle bulundukları yerden ayrıldı.

        Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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