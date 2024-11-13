Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda B.F.Y, A.G. ve K.A.Y. yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin Türk lirası ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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