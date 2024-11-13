Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

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