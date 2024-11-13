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        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:11
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        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin yanındaki ⁠27 sprey boya ile bahis sitesinin isminin yazılı bulunduğu kalıp tahtaya el konuldu.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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