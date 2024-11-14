Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazan 3 şüpheliyi suçüstü yakalamış, şüphelilerin yanındaki 27 sprey boya ile bahis sitesinin isminin yazılı bulunduğu kalıp tahtaya el konulmuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.