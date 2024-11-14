Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.