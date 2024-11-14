Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:01 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumarla ilgili kalıp ve sprey boyalarla reklam yazıları yazan 3 şüpheliyi suçüstü yakalamış, şüphelilerin yanındaki ⁠27 sprey boya ile bahis sitesinin isminin yazılı bulunduğu kalıp tahtaya el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        X hesabını da kapattı
        X hesabını da kapattı
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'ın kurtuluşu dolayısıyla kortej düzenlendi
        Tekirdağ'ın kurtuluşu dolayısıyla kortej düzenlendi
        "Tekfurdağ'dan Tekirdağ'a" fotoğraf sergisi açıldı
        "Tekfurdağ'dan Tekirdağ'a" fotoğraf sergisi açıldı
        Kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheliye gözal...
        Kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 şüpheliye gözal...
        Evinde kurduğu düzenekle skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı
        Evinde kurduğu düzenekle skunk bitkisi yetiştiren şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalan...
        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalan...
        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı
        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlandı