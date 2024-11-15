Tekirdağ'da asayiş

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında durdurdukları araçları kontrol etti.

Uygulamada, kafelerin denetiminin yanı sıra sürücü ve yayalara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

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