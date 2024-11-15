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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:14
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uygulama yapıldı.

        Uygulamada, kafelerin denetiminin yanı sıra sürücü ve yayalara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

        Trafik ekipleri de uygulama noktalarında durdurdukları araçları kontrol etti.

        Uygulamaların zaman zaman devam edeceği öğrenildi.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine T.T'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydaoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine S.B'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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