Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uygulama yapıldı.
Uygulamada, kafelerin denetiminin yanı sıra sürücü ve yayalara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.
Trafik ekipleri de uygulama noktalarında durdurdukları araçları kontrol etti.
Uygulamaların zaman zaman devam edeceği öğrenildi.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine T.T'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydaoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine S.B'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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