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        Tekirdağ'da 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 20:03 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:12
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        Tekirdağ'da 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 kişi mezarlıkta park halindeki araçta ölü bulundu.

        Yeşiltepe Mahallesi Asri Mezarlığı'nda park halindeki hafif ticari araçtan silah sesleri geldiğini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki kuzenler Birkan İ. ve Berna İ'nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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