Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Muratlı, Hayrabolu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram esrar, 34 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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