Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Öte yandan Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sebebiyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Kentte 5 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Poyraz dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, poyrazın etkisini kaybetmesiyle bulundukları yerden ayrıldı.

Tekirdağ'da 5 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yola devam etti.

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