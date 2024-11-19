Tekirdağ'da araması olan 11 şüpheli yakalandı

Kent genelinde okul çevresinde yapılan uygulamada 3043 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, 240 iş yeri, işletme, 98 park ve bahçe, 2 otobüs terminali kontrol edildi, 20 seyyar satıcı denetlendi.

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