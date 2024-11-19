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        Tekirdağ'da araması olan 11 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerde çeşitli suçlardan araması olan 11 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:57
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        Tekirdağ'da araması olan 11 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerde çeşitli suçlardan araması olan 11 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında çocukların güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde yürütülen denetimlerini sürdürdü.

        Kent genelinde okul çevresinde yapılan uygulamada 3043 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, 240 iş yeri, işletme, 98 park ve bahçe, 2 otobüs terminali kontrol edildi, 20 seyyar satıcı denetlendi.

        Denetimler esnasında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

        Çocukların güvenliği ve okul çevresindeki düzenin korunması amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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