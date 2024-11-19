Tekirdağ'da araması olan 11 şüpheli yakalandı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerde çeşitli suçlardan araması olan 11 şüpheliyi yakaladı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerde çeşitli suçlardan araması olan 11 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında çocukların güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde yürütülen denetimlerini sürdürdü.
Kent genelinde okul çevresinde yapılan uygulamada 3043 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, 240 iş yeri, işletme, 98 park ve bahçe, 2 otobüs terminali kontrol edildi, 20 seyyar satıcı denetlendi.
Denetimler esnasında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
Çocukların güvenliği ve okul çevresindeki düzenin korunması amacıyla denetimlerin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.
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