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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:44
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen depo ve 2 adreste yapılan aramada, 1 kilo 450 gram esrar, 20 gram kokain, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 60 bin makaron, 780 elektronik sigara likidi, 15 kilo kıyılmış tütün, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan N.T ve L.T, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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