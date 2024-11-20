Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Belirlenen depo ve 2 adreste yapılan aramada, 1 kilo 450 gram esrar, 20 gram kokain, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 60 bin makaron, 780 elektronik sigara likidi, 15 kilo kıyılmış tütün, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 800 lira ele geçirildi.

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