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        Tekirdağ'da sisin etkili olduğu yolda midibüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda panelvan ile midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:25
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        Tekirdağ'da sisin etkili olduğu yolda midibüs ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda panelvan ile midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yoğun sisin etkili olduğu Kırklareli'nin Vize ilçesine giden kara yolunda A.P'nin kullandığı 39 ACY 997 plakalı servis midibüsüyle K.T. idaresindeki 34 YM 3432 plakalı panelvan çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Midibüste yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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