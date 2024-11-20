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        Tekirdağlı minik ressam 7 yaşında ikinci sergisini açtı

        Tekirdağlı 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi İnci Yılmaz ikinci resim sergisini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:43
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        Tekirdağlı minik ressam 7 yaşında ikinci sergisini açtı
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        Tekirdağlı 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi İnci Yılmaz ikinci resim sergisini açtı.

        Ailesinin yönlendirmesiyle bir yıl önce resim yapmaya başlayan Yılmaz, resim öğretmeni Zeynep Cihan'dan aldığı eğitimle kendini daha da geliştirdi.

        Kara kalem, sulu boya ve farklı tekniklerde 25 çalışmanın yer aldığı "Bir İnci'nin serüveni - 2" isimli serginin açılışı Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Yılmaz, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.

        Kendini sürekli geliştirmek istediğini aktaran Yılmaz, resimlerinin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

        Resim öğretmeni Cihan ise İnci'nin her geçen gün tekniğini hızla geliştirdiğini dile getirdi.

        İnci'nin inanılmaz bir yeteneğe sahip olduğunu anlatan Cihan, "İnci ile ailesinin yönlendirmesiyle tanıştım. Şu anda sergide bir yıldır oluşturduğu çalışmaları bulunuyor. Çok başarılı bir çocuk. Onun için çok mutluyum. 7 ay önce ilk sergisini açmıştı." diye konuştu.

        Anne Esra Yılmaz da İnci'nin yeteneğinden dolayı resmin hayatlarında çok önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

        Açılışa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abubekir Atilla, ailesi ve sınıf arkadaşları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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