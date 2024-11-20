Tekirdağlı minik ressam 7 yaşında ikinci sergisini açtı

Tekirdağlı 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi İnci Yılmaz ikinci resim sergisini açtı.

Ailesinin yönlendirmesiyle bir yıl önce resim yapmaya başlayan Yılmaz, resim öğretmeni Zeynep Cihan'dan aldığı eğitimle kendini daha da geliştirdi.

Kara kalem, sulu boya ve farklı tekniklerde 25 çalışmanın yer aldığı "Bir İnci'nin serüveni - 2" isimli serginin açılışı Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yılmaz, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, resim yapmayı çok sevdiğini söyledi. Kendini sürekli geliştirmek istediğini aktaran Yılmaz, resimlerinin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Resim öğretmeni Cihan ise İnci'nin her geçen gün tekniğini hızla geliştirdiğini dile getirdi. İnci'nin inanılmaz bir yeteneğe sahip olduğunu anlatan Cihan, "İnci ile ailesinin yönlendirmesiyle tanıştım. Şu anda sergide bir yıldır oluşturduğu çalışmaları bulunuyor. Çok başarılı bir çocuk. Onun için çok mutluyum. 7 ay önce ilk sergisini açmıştı." diye konuştu.