Tekirdağ'da "down sendromluların gözünden" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda her zaman down sendromlu bireylerin ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Çekilen fotoğraf karelerinin oldukça güzel olduğunu ifade eden Soytürk, serginin hazırlanmasında emeği olanlara teşekkür etti.