Tekirdağ'da "down sendromluların gözünden" fotoğraf sergisi açıldı
Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden Fotoğraf Sergisi" açıldı.
Tekirdağ'da down sendromlu bireyler tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan "Bizim Gözümüzden Fotoğraf Sergisi" açıldı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda her zaman down sendromlu bireylerin ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.
Çekilen fotoğraf karelerinin oldukça güzel olduğunu ifade eden Soytürk, serginin hazırlanmasında emeği olanlara teşekkür etti.
TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç ise birbirinden güzel 29 fotoğrafın bulunduğu serginin iki gün ziyarete açık olacağını belirtti.
Güzel bir farkındalık oluşturduklarına inandığını ifade eden Koç, vatandaşları sergiye davet etti.
Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, down sendromlu bireylere çiçek verdi.
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