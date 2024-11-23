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        Tekirdağ'da koro kuran 44 öğretmen söyledikleri türkülerle dinleyenleri geçmişe götürüyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da kurulan Türk Sanat Müziği Korosu'nda yer alan 44 öğretmen, derslerden arta kalan zamanlarda katıldıkları provalar ve verdikleri konserlerle stres atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:18
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        Tekirdağ'da koro kuran 44 öğretmen söyledikleri türkülerle dinleyenleri geçmişe götürüyor
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da kurulan Türk Sanat Müziği Korosu'nda yer alan 44 öğretmen, derslerden arta kalan zamanlarda katıldıkları provalar ve verdikleri konserlerle stres atıyor.

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce yaklaşık 7 yıl önce farklı branşlarda görev yapan 44 öğretmenin yer aldığı "Öğretmenler Korosu" oluşturuldu.

        Koro, son konserini "Öğretmenler Günü" kapsamında 21 Kasım'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde verdi.

        Derslerden arta kalan zamanlarda provalarını yapan öğretmenler, 7. konserleri için hazırlıklarını şef Melih Patoğlu yönetiminde sürdürüyor.

        Şef Melih Patoğlu, AA muhabirine, sahnede dinleyicilerin karşısına çıkmaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Öğretmenlerin gönüllülük esasıyla provalara katıldığını aktaran Patoğlu, "Koromuzda emekli ve görevde olan öğretmenler var. Haftada en az 2 gün çalışmalarımızı yapıyor. Her dönem birer konser düzenliyoruz. Sahneye çıktığımızda her zaman heyecan yaşıyoruz. Her yıl öğretmenlerimizle bu güzel duyguları yaşayarak, diğer öğretmenlerimizin de katılmasını bekleyerek yeni konserlere çalışıyoruz."diye konuştu.

        - "Sahnede olmanın verdiği keyif anlatılamaz"

        İlkokul öğretmeni Emine Can da geçen yıl koroya katıldığını belirtti.

        Koroya katılmayı ilk zamanlar hobi amaçlı düşündüğünü aktaran Can, "Öğretmenlerimiz sahneye çıkmak için teşvik ettiler. Onların desteğiyle sahne tozunu yuttum. Benim için çok önemliydi. Sahnede olmak benim için güzel bir duygu."dedi.

        Ailesinin ve öğrencilerinin kendisini desteklediğini dile getiren Can, performansına dair olumlu cümlelerle motivasyonunun arttığını aktardı.

        Can, sahnede olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "O an aslında anlatılmaz. Ekran karanlık oluyor. Gözümüzün önünde bir ekran varmış gibi hissediyoruz. O heyecanı tatmak çok güzel. Bittiğinde huzurlu oluyorsunuz."ifadelerini kullandı.

        Öğretmen Umut Yıldırım da bu tür etkinliklerle öğretmenlerin sosyalleşebildiğini ve güzel zamanlar geçirebildiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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