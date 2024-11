Tekirdağ'da koro kuran 44 öğretmen söyledikleri türkülerle dinleyenleri geçmişe götürüyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da kurulan Türk Sanat Müziği Korosu'nda yer alan 44 öğretmen, derslerden arta kalan zamanlarda katıldıkları provalar ve verdikleri konserlerle stres atıyor.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce yaklaşık 7 yıl önce farklı branşlarda görev yapan 44 öğretmenin yer aldığı "Öğretmenler Korosu" oluşturuldu.

Öğretmenlerin gönüllülük esasıyla provalara katıldığını aktaran Patoğlu, "Koromuzda emekli ve görevde olan öğretmenler var. Haftada en az 2 gün çalışmalarımızı yapıyor. Her dönem birer konser düzenliyoruz. Sahneye çıktığımızda her zaman heyecan yaşıyoruz. Her yıl öğretmenlerimizle bu güzel duyguları yaşayarak, diğer öğretmenlerimizin de katılmasını bekleyerek yeni konserlere çalışıyoruz."diye konuştu.