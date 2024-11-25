Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Oktay Türkoğlu idaresindeki 39 AG 823 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.Ç. yönetimindeki 59 S 9294 plakalı işçi taşıyan midibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Türkoğlu ile midibüsteki 5 işçi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü

        Benzer Haberler

        Takla atan otomobil, servis midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Takla atan otomobil, servis midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da rahatsızlanan engelli genç hastanede yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da rahatsızlanan engelli genç hastanede yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
        Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti