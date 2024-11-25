Tekirdağ'da "Eğitim Akademisi Projesi" tanıtıldı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Tekirdağ Eğitim Akademisi Projesi" kapsamında eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğrenciler için tanıtım programı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki programda, Türkiye Yüzyılı'nda başlatılan eğitim seferberliğinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da görev yapan eğitim yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler ve velilerine yönelik kapsamlı eğitim ve gelişim programı hazırlandığını aktaran Çek, "Devletler kendi vatandaşlarını iyi eğitebiliyorlarsa, doğal kaynaklar olmasa bile gelişmiş ülkeler arasında yer alabiliyor." dedi. Türkiye'nin kaybedecek zamanı olmadan çalıştığını belirten Çek, eğitim camiasının bir seferberlik içerisinde olduğunu dile getirdi.

Çağın ihtiyaçlarını gözeten ve bilimsel yaklaşıma dayanan eğitim anlayışının önemli olduğuna vurgu yapan Çek, "Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu yüzyılda tüm çocuklarımızı, gençlerimizi, vatandaşlarımızı 7'den 70'e herkesi örgün eğitim, yaygın eğitim kurumlarımızla ve değişik eğitim faaliyetleriyle daha etkin, vasıflı ve nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.