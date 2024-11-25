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        Tekirdağ'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Tekirdağ'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Şiddete karşı sevgiye birlikte ses ver" temalı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:17
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        Tekirdağ'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
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        Tekirdağ'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Şiddete karşı sevgiye birlikte ses ver" temalı farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde vatandaşlar, ellerinde "Şiddete karşı hayır", "Yaşamak istiyoruz" yazılı dövizlerle Tekirdağ Valiliği önünde toplandı.

        Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Vali Yardımcısı Mustafa Güler, şiddetin toplumdan uzaklaştırılması gerektiğini belirtti.

        Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu söyleyen Güler, şiddetle mücadelenin sadece bireysel bir olgu değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de kadına yönelik şiddetle mücadelede 81 ilde uygulanan ulusal eylem planları hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından vatandaşlar, sahil dolgu alanına kadar yürüdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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