Ergene Belediyesinin ramazan ayı boyunca 17 mahallede düzenlediği iftar programları Esenler Mahallesi'nde devam etti.





Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak tarafından duyurusu yapılan iftar programlarının altıncısı Esenler Mahallesi’nde gerçekleştirildi.





Mahalledeki düğün salonunda kurulan gönül sofrasında Başkan Topak ve ekibi vatandaşlarla bir araya geldi.





İftar sonrası konuşan Topak, ramazanın birlik, beraberlik, hoşgörü ve sevgi ayı olduğunu belirterek, bu ayın gönülleri birleştiren özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.





İlçedeki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Topak, Esenler Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık ve kadın kafeteryası binalarını tamamladıklarını, kısa sürede açılışlarının yapılacağını belirtti.





Doğalgaz çalışmalarına da değinen Topak, mülkiyet sorunları nedeniyle doğalgaz ulaştırılamayan bazı hanelerin sorunlarının çözüldüğünü ve bu hanelere de yakında doğalgaz verileceğini söyledi.





- Minik öğrencilere işitme testi yapıldı



Çorlu Belediyesi tarafından okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik işitme taraması yapıldı.





"Sağlıklı Gelecek, Güçlü Nesiller" vizyonu kapsamında Emine-Ali Yeter Çok Amaçlı Eğitim Merkezi bünyesindeki 75. Yıl Anaokulu öğrencileri işitme testinden geçirildi.





Programa Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.





Cochlear Implant Derneği ve Dernek Başkanı Aylin Özgür'ün öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında çocukların işitme sağlığı profesyonel ekiplerce değerlendirildi.





Taramanın ardından velilerle bir araya gelen Sarıkurt, işitme kayıplarının erken yaşta tespit edilmesinin çocukların eğitim hayatı ve sosyal gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.





Sarıkurt, belediye olarak koruyucu sağlık hizmetlerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.



