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        "Akıllı tarım" verimi artırıp zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor

        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topakcı, akıllı tarım teknolojilerinin verimliliği arttırıp, giderleri azalttığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:33
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        "Akıllı tarım" verimi artırıp zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor
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        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topakcı, akıllı tarım teknolojilerinin verimliliği arttırıp, giderleri azalttığını belirtti.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar" konulu çalıştay için Tekirdağ'a gelen Topakcı, AA muhabirine, akıllı tarım teknolojilerinin üreticilere avantajlar sağladığını söyledi.

        Dünyada artan nüfusla birlikte tarımsal alanlarda daralmanın olduğunu anlatan Topakcı, "Mevcut tarım alanlarında daha etkin ve verimli tarımsal üretim yapabilmek için burada akıllı tarım teknolojilerini kullanma gerekliliği bulunmakta." dedi.

        Topakcı, dünya nüfusunun 2050 yılında 11 milyar olacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

        - "Akıllı tarım teknolojilerini kullanma zorunluluğumuz var"

        Dünya genelinde kimyasal ilaçlar ve gübre kullanımının azaltılması için çaba harcandığına dikkati çeken Topakcı, "Özellikle Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda tarım ve gıda sektörü stratejisiyle ilgili 2030 yılında pestisit kullanımının yüzde 50, gübre kullanımının yüzde 30 azaltılması gerekliliği var." diye konuştu.

        Akıllı tarım teknolojilerinin etkin ve verimli tarımsal üretim olanakları sağladığını vurgulayan Topakcı, kimyasalların ve gübre kullanımının azaltılması için akıllı tarım teknolojilerinin zorunluluk olduğunun altını çizdi.

        Topakcı, iklim değişikliğiyle birlikte üreticilerin çeşitli verim kayıplarıyla karşılaştığını ifade etti.

        Türkiye'de üreticilerin akıllı tarım teknolojilerini yakından takip ettiğini belirten Topakcı, "Bu teknolojilerle daha az insan iş gücüyle daha fazla tarım üretim alanlarını işleme olanağına sahibiz. Dünyada dijital teknolojilerin tarım makinelerine adaptasyonuyla birçok yenilikler ortaya çıktı. Otomatik dümenleme sistemi, insansız hava araçlarıyla görüntüleme ve ilaçlama ülkemizde bu anlamda karşılık bulan teknolojiler. Çiftçiler iş gücünden, zamandan, maliyetten tasarruf ediyorlar. Karlılığın ciddi şekilde arttığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        - "Geleneksel üretim alışkanlığından vazgeçilmeli"

        Topakcı, üreticilerin verim, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayan akıllı tarım teknolojilerini daha fazla tanımaya başladığını aktardı.

        Geleneksel üretim alışkanlığından vazgeçilmesi gerektiğine işaret eden Topakcı, şunları kaydetti:

        "Geleneksel üretimde arazinin her yerinin homojen olduğunu düşünüyoruz. Belli bir dozda her yere aynı kimyasalı ve gübreyi uyguluyoruz ama akıllı tarım teknolojileriyle değişken oranlı teknolojilerle ne kadar ihtiyaç var ise lokasyona o kadar ilaçlama yapıldığı için girdileri aslında daha düzenli bir şekilde kullanıyoruz. Gübrelemede de değişken oranlı gübreleme yaparak tasarruf sağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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