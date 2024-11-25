Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Sıla bebeğin balkondan düşerek ölen teyzesi Elif Akyüz'ün cenazesi defnedildi

        Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin, yüksekten düşerek yaşamını yitiren teyzesi Elif Akyüz'ün (27) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:26 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Sıla bebeğin balkondan düşerek ölen teyzesi Elif Akyüz'ün cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin, yüksekten düşerek yaşamını yitiren teyzesi Elif Akyüz'ün (27) cenazesi toprağa verildi.

        Akyüz'ün cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Altınova Mahallesi'ndeki baba evine helallik için götürülen Akyüz'ün cenazesi daha sonra aynı mahalledeki Yeni Cami'ye getirildi.

        Taziyeleri kabul eden baba Latif Güler ve abla Aslı Tatar tabuta sarılarak gözyaşı döktü

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, Akyüz'ün yakınları, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ve vatandaşlar katıldı.

        Dün, Altınova Mahallesi'nde yaşayan Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşmüş, yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlenmişti.

        Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

        Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

        Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Teknik direktör Aka cinayetinde tetikçiler, Bulgaristan'a kaçamadan yakalan...
        Teknik direktör Aka cinayetinde tetikçiler, Bulgaristan'a kaçamadan yakalan...
        Tekirdağ'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Tekirdağ'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Tekirdağ'da "Eğitim Akademisi Projesi" tanıtıldı
        Tekirdağ'da "Eğitim Akademisi Projesi" tanıtıldı
        "Akıllı tarım" verimi artırıp zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor
        "Akıllı tarım" verimi artırıp zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor
        Tekirdağ'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ya...
        Tekirdağ'da otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ya...
        Takla atan otomobil, servis midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Takla atan otomobil, servis midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı