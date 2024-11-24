Tekirdağ'da rahatsızlanan engelli genç hastanede yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rahatsızlanan engelli genç, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sağır ve dilsiz olan Davut Ö. (23) rahatsızlandığı gerekçesiyle yakınları tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Davut Ö, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.