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        Tekirdağ'da rahatsızlanan engelli genç hastanede yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rahatsızlanan engelli genç, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 22:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:08
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        Tekirdağ'da rahatsızlanan engelli genç hastanede yaşamını yitirdi
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde rahatsızlanan engelli genç, yakınları tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, sağır ve dilsiz olan Davut Ö. (23) rahatsızlandığı gerekçesiyle yakınları tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Davut Ö, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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