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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:29 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:29
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi Ö.E. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.S'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Kapaklı'da 120 bin makaron ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde M.K'nin evinde yaptığı aramada 120 bin makaron ve 60 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

        Şüpheli ve evde bulunan Ö.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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