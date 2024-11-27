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        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:13
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        Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

        Zanlılardan İ.T.İ, K.Z, Ö.Y, F.Y, D.Y, S.K, M.K, M.P. ve Suriye uyruklu O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde 6 gün önce yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

        Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmiş, şüpheliler Edirne'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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