Tekirdağ'da "Uluslararası Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" Sempozyumu yapıldı

Programa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rasim Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı'nın konuşmasının ardından, akademisyenler sunum yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyum "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla gerçekleştirildi.

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