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        Şarköy'de özel çocuklar ve aileleri kahvaltıda bir araya geldi

        Tekirdağ'da özel çocuklar ve aileleri kahvaltıda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:31
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        Şarköy'de özel çocuklar ve aileleri kahvaltıda bir araya geldi
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        Tekirdağ'da özel çocuklar ve aileleri kahvaltıda buluştu.

        Şarköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen programda, özel çocuklar ve aileleri belediye sosyal tesislerinde keyifli vakit geçirdi.

        Çocuklar yüz boyama etkinlikleriyle eğlendi.

        Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, burada yaptığı konuşmada, özel çocukların kendileri için değerli olduğunu söyledi.

        Özel çocukların her zaman sosyal hayatın içinde olması gerektiğini ifade eden Helvacı, "Özel gereksinimli yavrularımız ve aileleriyle çok güzel bir kahvaltı yaptık. Bu bir farkındalık meselesi. Bu güzel yavrularımız hepimizin emaneti. Onlarla birlikte dayanışma içinde yaşamı kolaylaştırmamız mümkün. Bu, ancak temiz bir yürekle, sevgiyle ve merhametle mümkündür. Tüm vatandaşlarımızı sevgiyi, ilgiyi ve merhameti herkese göstermeye davet ediyoruz." dedi.

        Programa, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve belediye yetkilileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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