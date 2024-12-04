Şarköy'de özel çocuklar ve aileleri kahvaltıda bir araya geldi
Tekirdağ'da özel çocuklar ve aileleri kahvaltıda buluştu.
Tekirdağ'da özel çocuklar ve aileleri kahvaltıda buluştu.
Şarköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen programda, özel çocuklar ve aileleri belediye sosyal tesislerinde keyifli vakit geçirdi.
Çocuklar yüz boyama etkinlikleriyle eğlendi.
Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, burada yaptığı konuşmada, özel çocukların kendileri için değerli olduğunu söyledi.
Özel çocukların her zaman sosyal hayatın içinde olması gerektiğini ifade eden Helvacı, "Özel gereksinimli yavrularımız ve aileleriyle çok güzel bir kahvaltı yaptık. Bu bir farkındalık meselesi. Bu güzel yavrularımız hepimizin emaneti. Onlarla birlikte dayanışma içinde yaşamı kolaylaştırmamız mümkün. Bu, ancak temiz bir yürekle, sevgiyle ve merhametle mümkündür. Tüm vatandaşlarımızı sevgiyi, ilgiyi ve merhameti herkese göstermeye davet ediyoruz." dedi.
Programa, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve belediye yetkilileri katıldı.
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