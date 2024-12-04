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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da 3 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yola devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:44 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:44
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
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        Tekirdağ'da 3 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yola devam etti.

        Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesi üzerine deniz ulaşımı normale döndü.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, poyrazın etkisini kaybetmesiyle bulundukları yerden ayrıldı.

        Poyraz dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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