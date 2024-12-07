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        Tekirdağ'da 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:57
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        Tekirdağ'da 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bir şüphelinin evinde sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Ekipler, şüphelinin ev ve iş yerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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