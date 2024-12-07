Tekirdağ'da 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelinin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde 168 litre sahte içki ve 55 litre etil alkol ele geçirildi.

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