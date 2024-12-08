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        Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:03
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        Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Marmaraereğlisi ilçesinde bir işletmede yapılan denetimde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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