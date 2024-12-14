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        Tekirdağ'da "Bir Yolun İki Yolcusu" eğitim seminerleri başladı

        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Bir Yolun İki Yolcusu" eğitim seminerleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:15 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:15
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        Tekirdağ'da "Bir Yolun İki Yolcusu" eğitim seminerleri başladı
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        Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Bir Yolun İki Yolcusu" eğitim seminerleri başladı.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Koordinatörlüğü ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun düzenlediği eğitimlerin ilki Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Eğitimde psikolog Emine Karaca Yılmaz, öğrencilere sunum yaptı.

        Yılmaz, evliliğin amacı, eş seçimi, eş seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve sağlıklı ilişki konularında öğrencileri bilgilendirdi.

        İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Nur Turan da eğitimlere öğrencilerin yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

        Eğitimlerin ay sonuna kadar süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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