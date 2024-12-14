Tekirdağ'da "Bir Yolun İki Yolcusu" eğitim seminerleri başladı

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Nur Turan da eğitimlere öğrencilerin yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Yılmaz, evliliğin amacı, eş seçimi, eş seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve sağlıklı ilişki konularında öğrencileri bilgilendirdi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Koordinatörlüğü ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun düzenlediği eğitimlerin ilki Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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