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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Tekirdağ'da Kent Lokantası açılışına katıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kent Lokantası açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 16.12.2024 - 19:57
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Tekirdağ'da Kent Lokantası açılışına katıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kent Lokantası açılışına katıldı.

        İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşların sağlıklı gıdaya uygun fiyata ulaşması için hizmet verdiklerini söyledi.

        Göreve geldiklerinden bir süre sonra Kovid-19 salgını başladığını belirten İmamoğlu, "Gerçekten iki sene farklı sorunlarla uğraştık, boğuştuk. O sorunları toparlar toparlamaz da ilk kent lokantamızı açtık. Vatandaşımız gelecek, bir öğün yemeğe parasını verecek ama o para cebini yakmayacak. Kendi gururuyla, onuruyla bizim buralarda müşterimiz olacak." dedi.

        Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da Çerkezköy Kent Lokantası'nın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Akay ile beraberindekiler açılışı gerçekleştirdi.

        Açılışa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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