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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda kullanmak amacıyla 12 yeni otobüs aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:25
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda kullanmak amacıyla 12 yeni otobüs aldı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşlara etkin şekilde hizmet verebilmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini aktaran Yüceer, "Günümüzde insani gelişmişlik düzeylerinin değerlendirilmesinde toplu taşıma ve ulaşım sistemleri çok önemli bir yer kaplıyor. Bunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        - İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı sürüyor

        Süleymanpaşa Belediyesince ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılmaya devam ediliyor.

        Belediye Başkanı Volkan Nallar yaptığı yazılı açıklamada toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olduklarını belirtti.

        Desteğin 11 yıldır devam ettiğini aktaran Nallar, "Süleymanpaşa'da yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için özenle hazırladığımız sıcak yemekleri haftanın 6 günü ücretsiz olarak sunuyoruz. Amacımız, yalnızca yemek dağıtmak değil, aynı zamanda bu hizmetle vatandaşlarımıza bir nebze de olsa sıcak bir dokunuş yapabilmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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