Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda kullanmak amacıyla 12 yeni otobüs aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşlara etkin şekilde hizmet verebilmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini aktaran Yüceer, "Günümüzde insani gelişmişlik düzeylerinin değerlendirilmesinde toplu taşıma ve ulaşım sistemleri çok önemli bir yer kaplıyor. Bunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz." ifadelerini kullandı.