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        Tekirdağ'da "Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi" açıldı

        Tekirdağ'da "Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:10
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        Tekirdağ'da "Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi" açıldı
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        Tekirdağ'da "Geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Hasan Sezai Tasavvuf Müziği Kültürü Araştırmaları Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneğince organize edilen sergide, 67 minyatür, hat ve çini eseri yer aldı.

        Serginin açılışında konuşan Hasan Sezai Tasavvuf Müziği Kültürü Araştırmaları Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmi Özgül, dernek üyelerinin iki yıldır sergi için hazırlandığını söyledi.

        Sanatseverleri sergiye davet eden Özgül, serginin hazırlanması için emek veren herkese teşekkür etti.

        Sergi, 25 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri

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