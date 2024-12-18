Tekirdağ Valisi Soytürk Çorlu'da ziyaretlerde bulundu

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Murat Eren de eşlik etti.

Ardından, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Tahir Ceylan'ı ziyaret eden Soytürk, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Fabrika sahibi Mehmet Diktaş tarafından karşılanan Vali Soytürk, fabrika sahibi Diktaş ile bir süre görüşerek, fabrika hakkında bilgi aldı.

Soytürk, daha sonra bitkisel ve yemlik yağ üreten Diktaş Yağ-Sabun Sanayi firmasını ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel ve Başhekim Mustafa Doğan'la görüşen Soytürk, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Çorlu Devlet Hastanesi Şehit Münür Alkan Ek Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.