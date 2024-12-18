Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Çevre yolunda ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu aralıklarla görüleceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.