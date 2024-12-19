Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılama başladı

Mahkeme sanık avukatına mazeret bildirmesi nedeniyle daha sonra savunma yapması için süre verdi.

Kazada hayatını kaybeden Safiye ve kızı Refiye Erden'in yakınları ile taraf avukatı duruşmada hazır bulundu.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanık E.D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

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