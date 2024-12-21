"Vatan Şairi" Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı

Türk Edebiyatı'nın "Vatan Şairi" Namık Kemal, doğumunun 184'üncü yıl dönümünde Tekirdağ'da anıldı.

Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi ve Namık Kemal Derneğinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Recep Soytürk ve beraberindekiler, Namık Kemal Evi'ni ziyaret etti.

Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, Namık Kemal ve ev hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kurt, Tekirdağ'ın Vatan Şairi'nin ismini kentte yaşatmaya devam ettiğini söyledi. Namık Kemal Evi'nin kentin simgelerinden biri haline geldiğini aktaran Kurt, her yıl çok sayıda vatandaşın evi ziyaret ettiğini ifade etti.